Deutsche Wiedervereinigung Fünf Grafiken zeigen, was den Osten vom Westen noch unterscheidet

Dagegen betrachteten sich 41 Prozent der Bürger in den neuen Bundesländern in erster Linie als Ostdeutsche. In den alten Bundesländern definierten sich hingegen nur 16 Prozent vor allem als Westdeutsche. Dass sich das landsmannschaftliche Selbstverständnis in den vergangenen zwei Jahren substanziell verändert hat, ist wenig wahrscheinlich. Der Osten, so scheint es, führt auch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung ein ökonomisches und gesellschaftliches Eigenleben.



