Deutsche Wirtschaft: Exporte und Produktion geben deutlich nach

Um das zu schaffen, müssen sich die Geschäfte in den kommenden Monaten beleben. Denn in den ersten vier Monaten zogen die Ausfuhren nur um 4,4 Prozent auf 438 Milliarden Euro an. Überdurchschnittlich gut liefen die Exporte in die Euro-Zone mit einem Plus von 7,6 Prozent. Die Lieferungen in die EU legten um 6,0 Prozent zu, die in den Rest der Welt dagegen nur um 2,0 Prozent.