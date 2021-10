Deutsche Wirtschaftsgeschichte Was vom Wunder übrig blieb

Nach dem Verfall des Bretton Woods Systems Anfang der 1970er Jahre wertete die D-Mark daher stark auf. Auch das trug mit dazu bei, dass diese Zeit für Deutschland wirtschaftlich keine gute war. Die Wettbewerbsfähigkeit litt aber auch darunter, dass es im Zuge der beiden Ölkrisen und einer Nachfrageorientierung der Wirtschaftspolitik zu einem Kostenschock kam und die Inflation in die Höhe schnellte, wenngleich sie weniger stark stieg als in einigen anderen wichtigen Handelspartnern. Höhere Produktionskosten für die Unternehmen und eine damit verbundene Verschlechterung des Exporterfolgs resultierten auch daraus, dass die sozialliberale Koalition in dieser Zeit den Wohlfahrtsstaat enorm ausbaute und damit die Sozialkosten stark erhöhte. Das belastete auch die Investitionsbedingungen in Deutschland und trug über die starke Verteuerung des Faktors Arbeit mit dazu bei, dass sich Wirtschaftsleistung und Wettbewerbsfähigkeit verschlechterten. Im Zuge schwachen Wachstums und hoher Inflation kam es vorübergehend sogar zur Stagflation. Und die strukturelle Arbeitslosigkeit nahm in den Folgejahren im Trend immer weiter zu.