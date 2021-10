Deutsche Wirtschaftsgeschichte Was vom Wunder übrig blieb

Gastbeitrag von Jürgen Matthes 04. Oktober 2021

Fast ein Jahrhundert lang war die deutsche Wirtschaft auf Überholspur. Doch das einstige Wirtschafswunder verblasst immer mehr – ob das Land verpasste Chancen wieder gut machen kann? Bild: Bild: dpa

Deutschland hat in den vergangenen 95 Jahren ökonomisch und politisch viele Höhen und Tiefen erlebt. Sind wir an wichtigen Wendepunkten richtig abgebogen? In einem Gastbeitrag wagt der Ökonom Jürgen Matthes einen Streifzug durch die jüngere Wirtschaftsgeschichte.