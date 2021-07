Deutscher Arbeitsmarkt „Die Löhne dürften in vielen Branchen nach oben gehen“

Bilden die Löhne in Deutschland den Fachkräftemangel hinreichend ab? Selbst liberale Ökonomen wie ifo-Präsident Clemens Fuest fordern mittlerweile mehr Geld für die Arbeitnehmer…

Da muss man genau hinschauen. In den Neunziger- und 2000er-Jahren haben neben der Massenarbeitslosigkeit auch die Globalisierung und der damit verbundene Wettbewerb die deutschen Löhne in Schach gehalten. Hier spielte vor allem der Aufstieg Chinas und der wirtschaftliche Öffnung Osteuropas eine Rolle. Doch die Globalisierung ist nicht mehr der treibende Faktor für die Lohnentwicklung, zumal neue Technologien und der Einsatz von Robotern im Inland das Off-Shoring reduzieren. In den 2010er-Jahren haben die Löhne in Deutschland zwar nicht fulminant, aber deutlich stärker als vorher zugelegt. Die Arbeitskräfteknappheit zeigte Wirkung – wenn auch nicht so stark, wie man es hätte erwarten können. Das Problem ist die schwache Produktivitätsentwicklung. Produktivität ist der wesentliche Hebel, um Löhne erhöhen zu können. Wer höhere Löhne will, muss darüber nachdenken, wie sich in Zukunft aus dem einzelnen Arbeitsplatz mehr machen lässt.