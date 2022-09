Deutscher Gewerkschaftsbund: DGB-Chefin bekräftigt Forderung nach steigenden Löhnen

DGB-Chefin Yasmin Fahimi verteidigt Forderungen der Gewerkschaften nach deutlichen Lohnsteigerungen auch in der gegenwärtigen Lage als angemessen. "Die Forderungen entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern auf Grundlage der wirtschaftlichen Bewertung in den Branchen", sagte Fahimi der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht.