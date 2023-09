Deutscher Staat: Finanzvermögen des Staates sinkt fast zwei Prozent auf knapp 1,1 Billionen Euro

Auch das Finanzvermögen der Länder nahm ab, und zwar um 4,9 Prozent auf 280,2 Milliarden Euro. Die Entwicklung verlief dabei in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Die größten prozentualen Rückgänge gab es in Bremen (-54,8 Prozent) und in Hessen (-22,8 Prozent), was jeweils hauptsächlich an einer Verringerung der zu hinterlegenden Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte lag.