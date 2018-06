Deutsches Asylrecht: Bundestagspräsident Schäuble fordert Abstriche am deutschem Asylrecht

BerlinBundestagspräsident Wolfgang Schäuble plädiert für Korrekturen am deutschen Asylrecht. „Wir müssen bei unserem deutschen Recht einige Abstriche machen, wenn wir zu einer europäischen Asylpolitik kommen wollen“, sagte der CDU-Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der „Wirtschaftswoche“. Er habe schon als Bundesinnenminister in den 90er-Jahren „gegen manche Übertreibung im deutschen Asylrecht gekämpft“. Europa brauche deutlich mehr Gemeinsamkeiten in der Asylpolitik.