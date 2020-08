Deutsches Verkehrsforum Verkehrsbranche fordert längere Kurzarbeit

Die deutsche Verkehrsbranche fordert Union und SPD auf, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate zu verlängern. „Andernfalls müssten die Arbeitskräfte zu einem späteren Zeitpunkt unter hohem Zeit- und Kostenaufwand neu rekrutiert werden, was die wirtschaftliche Erholung weiter ausbremsen würde“, schreibt der Chef des Deutschen Verkehrsforums, Raimund Klinkner, in einem Brief an die Bundesregierung. Das Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt, ging an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD).