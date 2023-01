Deutschland auf Platz 3 Das sind die mächtigsten Reisepässe der Welt

Die Botschaft: Wer einen goldenen Pass in der Tasche hat, braucht sich nicht zu sorgen. Weder vor Wirtschaftskrisen, noch vor Kriegen. Wie praktisch ist es also, dass die Firma Henley & Partners auch noch eine Art Weltmarktführer bei der Vermittlung von Staatsbürgerschaften und goldenen Visa ist. Kunden: meist Superreiche. Sie sind so wohlhabend, dass sie sich in fremden Ländern eine Staatsbürgerschaft erkaufen können, indem sie dort Millionen in Immobilien, Staatsfonds, Stiftungen oder Unternehmen investieren.