Deutschland: Autoindustrie bangt um E-Auto-Förderung – Gipfel mit Kanzler

Mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts steht nach Befürchtungen in der Autoindustrie die künftige Förderung der Elektromobilität in Frage. Für weiteres Wachstum des Absatzes von Elektroautos müssten die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, erklärte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.