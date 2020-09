Deutschland Bundesweiter Warntag am 10. September 2020

von Joshua Kodzo 10. September 2020

Warum jetzt Sirenenalarm? Der bundesweite Warntag 2020 im Überblick. Bild: imago images Bild:

In Deutschland findet heute, am 10. September 2020, um 11 Uhr ein bundesweiter Warntag statt. Dieser soll in Zukunft jedes Jahr an jedem zweiten Donnerstag im September stattfinden. Alles, was Sie über den Warntag wissen müssen.