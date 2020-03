Deutschland in der Krise „Wir erleben die Rückkehr des starken Staates“

„Das ist eben der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Autokratie. In unserem System kann man solche weitreichenden Eingriffe nicht von oben beschließen, sondern sie müssen von der Bevölkerung mitgetragen werden.“ Wichtig ist – in diesem Punkt sind sich die Wissenschaftler einig – dass die Eingriffe in die persönliche Freiheit des Einzelnen zeitlich befristet sind und regelmäßig überprüft werden.



Römmele fühlte sich bei Merkels Ansprache an die Rede von Bundeskanzler Helmut Schmidt am Tag der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer 1977 im „Deutschen Herbst“ erinnert. „Jeder weiß, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt“, sagte der SPD-Kanzler damals. Die Parallele zwischen beiden Reden besteht für Römmele in der Botschaft, die Merkel auf die Formel gebracht hat: „Die Lage ist ernst, also nehmen Sie sie auch ernst.“ Es ist das Einschwören der Bevölkerung auf unsichere Zeiten.