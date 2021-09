Deutschland nach der Wahl Wie uns eine erfolgreiche Transformation gelingen kann

In der Wirtschaft entstehen derzeit 50 bis 100 neue, schnell wachsende Innovationsmärkte: Wir denken Transport, Energie, Biotech, Kreislaufmärkte, Ernährung und Landwirtschaft digital und nachhaltig.



In einigen dieser Technologiefelder besetzt Deutschland bereits führende Positionen und knüpft damit an seine lange Tradition als Exportweltmeister an. Es bleiben uns aber nur noch drei bis fünf Jahre, um diese Wachstumsmärkte mit innovativen Ideen zu stärken. Wir stehen hier im globalen Wettlauf mit den USA und China.