Deutschland Neue antisemitische Vorfälle - Pro-Palästina-Demos

12. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Polizeifahrzeug fährt vor der Neuen Synagoge in Erfurt entlang. Bild: Bild: dpa

Politiker haben mit Entsetzen auf neuerliche antisemitische Vorkommnisse in Deutschland reagiert. So wurden vor der Neuen Synagoge in Erfurt ausgelegte Papiere angezündet. In Frankfurt am Main wurden drei Männer wegen antisemitischer Beleidigungen festgenommen. In verschiedenen Städten Deutschlands gingen am Wochenende mehr als Zehntausend Menschen bei propalästinensischen Demonstrationen auf die Straße.