Deutschland Schuldenpolitik ist keine Zukunftspolitik

Neue Schulden, die heute gemacht werden, müssen in Zukunft von deutlich weniger Menschen zurückbezahlt werden. Das grüne 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket ist ein 500-Milliarden-Euro-Schuldenpaket zulasten der jüngeren Generation. Sicherheitshalber haben die Grünen in ihrem Programm schon einmal festgeschrieben, dass „Wohlstand sich nicht allein durch materiellen Reichtum, sondern Lebensqualität definiert.“ Dass die Menschen sich bei Wohlstandsverlusten tatsächlich wohler fühlen, ist aber eine mehr als gewagte These. Schließlich finanzieren wir beispielsweise unser Gesundheitssystem mit unserem wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb setzen die Freien Demokraten auch auf eine Wirtschaftspolitik, die Innovationen und damit künftiges Wachstum begünstigt. Nur eine Wirtschaft, die wächst, wird in der Lage sein, den jungen Menschen die Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage versetzen, die steigenden Lasten zu tragen und trotzdem noch eigene Perspektiven zu entwickeln. Die Grünen gestehen mittlerweile zu, dass „Wirtschaftswachstum ist nicht per se das Problem, der damit einhergehende Verbrauch natürlicher Ressourcen schon.“