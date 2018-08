Deutschland setzt Umweltschutz nicht durch Der Diesel-Skandal war erst der Anfang

1. Benzinverbrauch

Wie bei Abgasen stimmt auch beim Kraftstoffverbrauch vieles überhaupt nicht. So verbrauchen Neuwagen in Europa im Schnitt 42 Prozent mehr Sprit, als von Herstellern angegeben werden. Das hat eine Untersuchung des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergeben. Die ICCT ist eine unabhängige Forschungsorganisation, die den VW-Dieselskandal in den USA mit aufgedeckt hat. Die Entwicklung ist eindeutig: Noch vor zehn Jahren hatte der Unterschied zwischen den Papierangaben und tatsächlichen Verbrauchswerten nur rund 15 Prozent ausgemacht.