Deutschland setzt Umweltschutz nicht durch Der Diesel-Skandal war erst der Anfang

Da würden Gesetze produziert, deren Verstoß aber „ohne Konsequenzen in irgendeiner Weise“ bliebe, klagt Krischer. Das Prinzip sei stets: Der Bund mache das Gesetz, die Länder sollten es umsetzen und die Kommunen am Ende kontrollieren. „Das funktioniert überhaupt nicht, jede Ebene drückt sich.“ Deshalb, so Krischer, müsse in jedes Gesetz geschrieben werden, wer für die Umsetzung, die Kontrolle und die Ahndung von Verstößen zuständig sei. Hersteller von Fahrzeugen oder technischen Geräten müssten auch herangezogen werden, um eine korrekte Prüfung durch staatliche Stellen zu finanzieren. Da könne man für jedes verkaufte Produkt eine Gebühr verlangen, meint Krischer. In skandinavischen Ländern würde das so gehandhabt. Ohne Umsteuern gäbe es weiterhin den Dominoeffekt: „Alle machen beim Schummeln mit, sonst schneiden sie ja schlechter ab als andere.“