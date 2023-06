Deutschland: Staatsschulden steigen um 38,9 Milliarden Euro

Die Länder waren am Ende des ersten Quartals mit 604,1 Milliarden Euro verschuldet. Das waren 0,5 Prozent weniger als am Jahresende 2022. Die stärksten Rückgänge wurden für Bayern (-16,8 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (-8,2 Prozent) und Baden-Württemberg (-5,0 Prozent) ermittelt. "In allen drei Ländern ergaben sich die Rückgänge aus einer niedrigeren Emission von Wertpapieren", hieß es. Dagegen stiegen die Schulden am stärksten in Sachsen (+8,6 Prozent), Brandenburg (+7,2 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (+2,7 Prozent).