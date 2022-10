Deutschland Tausende Menschen bei Iran-Demos in mehreren Großstädten

29. Oktober 2022 | Quelle: dpa

In Köln nahmen am Samstag an mehreren Iran-Demos laut Polizei mehrere Tausend Menschen teil. Bild: Bild: dpa

Tausende Menschen haben in mehreren Städten erneut ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran bekundet. In Köln gab es am Samstag in der Innenstadt drei Demonstrationen - nach Angaben der Polizei nahmen mehrere Tausend Menschen daran teil.