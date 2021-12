Deutschland übernimmt die G7-Präsidentschaft Kann Olaf Scholz Weltpolitik?

In Berlin, Paris und Brüssel müssen sie in diesen Tagen also zuschauen, wenn über die Sicherheitsarchitektur in Europas unmittelbarer Nachbarschaft verhandelt wird – allen Beteuerungen Washingtons zum Trotz, dass man die westlichen Alliierten stets eng und vertrauensvoll einbinden werde. Nicht der beste Start für die deutsche G7-Präsidentschaft.



Scholz steht somit unter doppelter Spannung: er dürfte selbst in den kommenden Monaten insbesondere klimapolitische Akzente setzen wollen, wird sich aber zwangsläufig zuerst Corona widmen und in den zahlreichen geopolitischen Konflikten behaupten müssen.