Deutschland Whistleblower-Report: Missstände in fast jedem zweiten Unternehmen

In Unternehmen, in denen es dagegen eine Meldestelle gibt, können Hinweisgeber diese in den meisten Fällen per E-Mail, per persönlichem Besuch bei einem Ombudsmann oder per Telefon kontaktieren. Eher selten sind der Umfrage zufolge hierzulande webbasierte Meldesysteme.



Immerhin 63 Prozent der deutschen Unternehmen mit einem Meldesystem geben ihren Whistleblowern zudem die Möglichkeit, anonym zu bleiben. Auch wenn das in der Praxis nur selten wirklich garantiert werden kann, ist es ein vergleichsweise guter Wert. In Frankreich sind es nur 43 Prozent, in Großbritannien lediglich 56 Prozent der betreffenden Unternehmen.