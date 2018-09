Deutschlandbesuch von Erdogan Erdogan will Kölner Ditib-Moschee besuchen

Berlin/ KölnDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will einem Medienbericht zufolge während seines Deutschland-Besuches am 28. und 29. September die Ditib-Moschee in Köln besuchen. Diesen Wunsch habe Erdogan bei den deutschen Gastgebern angemeldet, berichtet die „Rheinische Post“ (Mittwoch) unter Berufung auf einen Berater der türkischen Regierung. Er betonte zugleich: „Wir wollen dies aber nur im Einvernehmen mit der deutschen Politik machen.“