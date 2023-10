«Deutschlandpakt» Spitzengespräch im Kanzleramt und „Migrationspaket”

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz lädt zu einem Spitzengespräch über den «Deutschlandpakt». Bild: Bild: dpa

Kurz nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern deutet sich Bewegung beim Streitthema Migrationspolitik an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bat die Union und Vertreter der Bundesländer für Freitag zu einem Spitzengespräch. Zudem legte die Regierung am Mittwoch einen Gesetzentwurf für erleichterte Abschiebungen vor und kündigte an, noch bestehende Arbeitsverbote für Geflüchtete demnächst größtenteils aufheben zu wollen. Vizekanzler Robert Habeck sagte, die Regierung mache mit diesem „Migrationspaket” wichtige und notwendige Schritte, um die Probleme besser in den Griff zu bekommen.