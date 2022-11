Deutschlands Außenpolitik „Strategische Kaltblütigkeit fällt uns Deutschen schwer“

Was soll die Ampel, was der Kanzler mit diesem bitteren Befund anstellen?

Die Regierung arbeitet bekanntlich an der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie. Ich hoffe und ich empfehle, dass diese Strategie knapp und klar gehalten ist – und dass sie nicht nur zu Papier bringt, was diese Regierung will, sondern was wir konkret künftig zu tun gedenken. Gut wäre eine Nationale Sicherheitsstrategie, aus der sich operative, auch finanzielle Schlüsse ziehen ließen. Und an deren Ende beispielsweise auch ein Nationaler Sicherheitsrat stünde.