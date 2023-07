Deutschlands China-Strategie „Die Alternative wäre, mit China gar nicht mehr zu reden“

Gleichzeitig kritisiert Jandura, die Durchsetzung einer wertegeleiteten Politik werde auf Unternehmen abgewälzt. „Auf der Welt gibt es nicht nur Handelspartner, die mit unseren Werten übereinstimmen, sondern auch eine ganze Reihe von Ländern, die nun einmal diametral entgegengesetzt sind. Wenn wir uns die Chance nehmen würden, mit diesen Ländern weiterhin Handel und Dialog zu betreiben – wo würde das hinführen? Was ist die Alternative, wenn wir den Handel stoppen? Ich glaube, in vergangenen dreißig Jahren haben Millionen von Menschen in den ärmsten Regionen der Welt Hunger, Not und Elend durch den Handel vermieden. Aber Wandel durch Handel dauert, bis es in den Köpfen ankommt.“



Auf die Frage, ob Deutschland bei China den gleichen Fehler mache wie bei der Abhängigkeit von Russland, antwortet Jandura, man sei bei Russland zu blauäugig gewesen. „Was China angeht, sind die Unternehmen inzwischen viel aufmerksamer und haben ein Bewusstsein entwickelt für das Risiko, das aus diesen intensiven Handelsbeziehungen entsteht.“ Man müsse der Wirtschaft Zeit geben, um Lieferketten zu verändern. „Wir brauchen da auch ein bisschen Hilfe von der Politik. Es kann nicht sein, dass Freihandelsabkommen über 20, 30 Jahre hinweg verhandelt werden. Man kommt immer auf neue Ideen, ohne dann wirklich zum Abschluss zu kommen. Und wenn wir nicht mehr mit Partnern wie Neuseeland oder Kanada Abkommen schließen können, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wer noch in Frage kommt weltweit.