Deutschlands Defizite Wir heben unsere Datenschätze nicht – und verspielen neuen Wohlstand

Wenn man schaut, was sich in den vergangenen 20 Jahren im Silicon Valley getan hat, und wenn man sich vor Augen führt, dass in Taiwan rund zwei Drittel der modernsten Hochleistungschips produziert werden, muss diese Ausgangslage besorgt machen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Positiv dürfen wir vermerken: Die Vernetzung von Mensch und Maschine ist in Deutschland sehr weit vorangekommen. Den Wettbewerb um die Autos der Zukunft haben wir noch nicht verloren, und auch wenn Taiwan der größte Hersteller von Halbleitern ist – ohne die Innovationen von Trumpf, Zeiss und dem Fraunhofer-Institut gäbe es gar keine Hochleistungshalbleiter. Theoretisch ist es also möglich, den Umgang mit Daten zu einem Wachstumsmotor in Deutschland zu machen. Wir tun allerdings aktuell das glatte Gegenteil.