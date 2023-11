Deutschlands Energie-Abhängigkeit Der Weg zur CO2-freien Zukunft ist noch weit

Aus den energiewirtschaftlichen Untersuchungen des künftigen Importbedarfs ergeben sich drei Kernbotschaften, die im Detail in der Studie erörtert werden: Der enorme Energiebedarf Deutschlands wird entweder durch das Verringern der Wirtschaftskraft gesenkt oder er wird durch den Import fossiler Energieträger gedeckt. Die Wahl nachhaltiger Energieträger sei zunächst ein wissenschaftliches Problem in Technik und Wirtschaft, so die Studie, und erst dann ein politisches – nicht umgekehrt. Es sei eine politische Entscheidung, in welchem Teil der Energiekette, von der Erzeugung bis zum Endverbrauch, der höchste Transformationsaufwand getrieben werde.