Deutschlands Wohnungsnot „Abseits der Ballungsräume stehen schon heute mehr als eine Million Wohnungen leer“

WirtschaftsWoche: Herr Landsberg, Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine neue Idee, um die Wohnungsnot zu lindern. Er fordert mehr Neubau auf der „grünen Wiese“, konkreter: „20 neue Stadtteile in den meistgefragten Städten und Regionen – so wie in den Siebzigerjahren“. Ist das eine gute Idee?

Gerd Landsberg: Gerade in den Ballungsgebieten sind die Wohnungsmärkte extrem angespannt und neuer Wohnraum wird dringend benötigt. Das Ziel der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen fertigzustellen, wird sehr deutlich verfehlt. Vor diesem Hintergrund sind verstärkte Bemühungen, in den meistgefragten Städten und Regionen den Wohnungsbau anzukurbeln, grundsätzlich zu begrüßen. Dies kann aber nur ein Teil einer umfassenden Strategie sein.