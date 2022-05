Deutschlands Zukunftsfähigkeit Es ist Krieg – aber vergesst den Fortschritt nicht!

Als der Kanzler am Dienstagmorgen in Meseberg zum Auftakt der Klausur kurz vor die Kameras trat, gab er sich von all dem unbeeindruckt zuversichtlich. Das Treffen werde dazu „beitragen, dass die Regierung ihren Kurs zur Modernisierung Deutschlands weiter fortsetzen kann, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten“.