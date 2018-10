Deutschlandtag der Jungen Union Merkel fordert neues Kartellrecht in EU und Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Umdenken beim Kartellrecht in der EU und Deutschland gefordert. Nur so könnten Firmen in Europa entstehen, die im weltweiten Wettbewerb mitspielen könnten, sagte Merkel am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. „Die EU muss verstehen, wenn wir global bei den Innovationen mitspielen wollen, dann müssen wir unser Wettbewerbsrecht auf die neuen globalen Dinge ausrichten.“