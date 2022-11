Deutschlandticket Dem Ticket müssen Taten folgen

Das kann aber nur mit einem Sinneswandel vor Ort gehen. Die Länder sollten dem Bund in Zukunft zugestehen, politische Leitplanken zentral zu ziehen – selbst wenn das in ihr Hoheitsgebiet eingreift. Denn Fakt ist: Das viel verspottete „Heilige Römische Reich des deutschen ÖPNV“ verursacht noch immer enorme Kosten. Dazu gehören ein Dschungel an Tarifsystemen, überflüssige Einzelausschreibungen, Extrawünsche und teure Verwaltungen.