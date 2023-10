Deutschlandticket „Herr Wissing macht seine Hausaufgaben nicht“

Was ist mit Ihren Hausaufgaben? Die Bundesländer könnten durchaus sparen. Rund 60 Verkehrsbünde ließen sich vereinheitlichen, Mittel besser ausgeben?

Ich bin bei Reformen sofort dabei. Das Deutschlandticket kann der größte Reform-Katalysator der ÖPNV-Struktur seit Jahrzehnten werden, den Minister Wissing allerdings gerade wieder zunichtemacht. Aber wenn es um Reformen geht, dann müssen wir bitte auch beim größten Strukturproblem der Verkehrspolitik in Deutschland anfangen: bei der Deutschen Bahn. Da ließen sich immense Kosten einsparen. Ein Hauptanteil unserer regionalen Ausgaben fließt als Trassen- und Bestellungsentgelte an die DB. Reformvorschläge kann ich Herrn Wissing also sofort zurückgeben und sagen: Dann refinanzieren wir das Deutschlandticket durch Strukturreformen bei der Deutschen Bahn.