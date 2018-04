Dialogmarketing: Politik und Datenschützer nehmen Adresshandel der Post ins Visier

Andere Anbieter von Daten für den Wahlkampf distanzieren sich von den Methoden der Post. In einem gemeinsamen Brief von Election.de und der Druckerei und Mailingfirma van Acken an die CDU-Landesverbände werben sie für einen sicheren Umgang mit Daten: „Anders als die Deutsche Post Direkt GmbH, die Schätzwerte für CDU-Affinitäten anbietet, orientieren wir uns ausschließlich am tatsächlichen Wahlverhalten innerhalb eines Wahlbezirkes“, schreiben die Anbieter. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.