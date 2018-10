Dicke Luft wegen dicker Luft Auch Mainz vor möglichem Fahrverbot

In der Folge hat Hamburg zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt. In Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Einfahrverbot für ältere Diesel geplant. Fahrverbote für die Innenstadt soll es von 2019 an auch in der Pendlermetropole Frankfurt am Main geben, ebenso wie auf viel befahrenen Straßen in Berlin. Das ist aber der Anfang: Nach Mainz stehen laut DUH weitere Entscheidungen an – am 8. November etwa soll vor dem Verwaltungsgericht Köln über Fahrverbote in Köln und Bonn.