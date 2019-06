Die CSU und die Maut Deppert

Würde, ja würde sich dieser Regionalstolz nicht so gern und häufig in Berlin in einer derart ungesunden Geltungssucht Bahn brechen, in politischem Ego-Shooting. Kein Wunder, dass jeder ehemalige CSU-Landesgruppenchef noch Jahrzehnte später vom schönsten Amt neben dem Papst schwärmt. Überall dabei, immer ein Veto-Recht, aber keine Verantwortung für Sachpolitik – himmlisch.