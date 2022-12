Die deutsche Beitragsbombe „Stark steigende Sozialabgaben können ein Motiv zum Auswandern sein“

Fragt sich nur, wie lange die junge Generation mitspielt. Droht nicht irgendwann eine Abstimmung mit den Füßen?

Das ist gut möglich. Die Attraktivität, in Deutschland zu arbeiten, nimmt gerade für gut ausgebildete Fachkräfte spürbar ab, wenn immer weniger Netto vom Brutto bleibt. Stark steigende Sozialabgaben können für mobile junge Menschen durchaus ein Motiv zum Auswandern sein. Oder sie werden zu so genannten Erwerbsausländern: Sie ziehen in Grenzregionen, leben auf der deutschen Seite, arbeiten aber in der Schweiz, in Österreich oder in Dänemark – und möglichst viel im Homeoffice. Auch dies ist angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland ein unschönes Szenario.