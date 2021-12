Die deutsche Politik 2021 in Zitaten „Das mit den Schlümpfen gefällt mir. Die sind klein, listig und gewinnen immer.“

Papst Franziskus in einem Brief an Kardinal Marx, den der Heilige Stuhl am 10. Juni veröffentlicht. Marx hat in Folge von Missbrauchsfällen in seinem Bistum seinen Rücktritt angeboten: „Das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising.“

Bild: imago images/ZUMA Wire