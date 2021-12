Die erste Bewährungsprobe der Ampel Warum Corona nicht das einzige Problem für Karl Lauterbach und die Ampel ist

Auch die Trennung zwischen ambulanter Behandlung in Praxen von niedergelassenen Ärzten und stationärer Behandlung in Krankenhäusern ist überholt und teuer. Zugleich gibt es Regionen in Deutschland, wo die nächste Ärztin oder die nächste Apotheke sehr weit weg sind. Zeit also für neue Versorgung und neue Ideen, nicht unbedingt mehr Geld.