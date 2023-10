Die furchtbare Zäsur Warum der Angriff auf Israel auch ein Weckruf für Deutschland ist

Nur selten haben sich wichtige Wahlsonntage in Deutschland mit weltpolitischen Ereignissen so furchtbar gekreuzt und überlagert, dass einem der Blick auf die Forsa-Zahlen fast kleinlich vorkam. Sieg der CDU, Söder mit halbem blauem Auge, SPD im Keller, FDP draußen, AfD zu stark. Alles okay, wichtig und spannend, aber die emotionale Aufmerksamkeit gehörte gestern dem Angriff auf Israel. Einem Angriff, der in seinen grausamen Bildern vieles in den Schatten stellte, was man aus dem Nahen Osten gewohnt war.