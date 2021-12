Die Kommunikation des kommenden Kanzlers Olaf Scholz, das ist Menschlichkeit ohne Kitsch

Auf der einen Seite liegt das in der Achtsamkeit im Umgang mit seinen Koalitionspartnern, die zu den geräuschlosen Koalitionsverhandlungen führten. Auf der anderen Seite liegt es daran, dass Scholz es wagt, neue Formate zu erschließen. Man hat fast den Eindruck, der lange, harte und wortreiche Bundestagswahlkampf habe in dem Mann eine Lust an der Kommunikation und am Erklären von Politik geweckt, die er bisher verbergen konnte.



Scholz hat mit seinem Fernseh-Auftritt bei „Joko und Klaas“ bewiesen, dass er erklären, argumentieren und vor allem auch überzeugen kann. Wenn er es will. Und wenn er es muss. Er musste jetzt die Rolle einnehmen, die er noch nicht hatte. Weil die Notwendigkeit das erforderte. Die Sprache klar, ohne anbiedernd zu sein, verständlich, ohne banal zu werden, menschlich, ohne kitschig zu sein.