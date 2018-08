Die Lage bleibt angespannt: Gewalt und Hetze in Chemnitz - Haftbefehle nach Tod eines Mannes

ChemnitzNach Attacken gewaltbereiter Rechter auf Ausländer in Chemnitz hat Sachsen ein entschiedenes Durchgreifen angekündigt. Innenminister Roland Wöller (CDU) bezeichnete die Geschehnisse vom Sonntag als „neue Dimension der Eskalation“. Man werde Gewaltbereiten und Chaoten nicht die Straße überlassen, sondern den Rechtsstaat durchsetzen, sagte er am Montag in Chemnitz. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach in Berlin vor einer „Hetzjagd auf Menschen anderen Aussehens“.