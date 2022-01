Die Lage der FDP Der Wind der Verantwortung kann eisig sein

Die FDP wandelt auf schmalem Grat. Natürlich, es kann selbstverständlich so kommen, dass die Omikron-Wand in diesem Land viel weniger steil und weit weniger hoch sein wird als in unseren Nachbarländern. Es wäre ja nur zu hoffen. Doch was, wenn nicht? Was, wenn eine Situation eintritt, in der es nicht mehr darum gehen kann, so freiheitlich wie möglich mit der jüngsten Mutante zu leben? Würden diesmal Schulen Kitas und Schulen wirklich aufbleiben, und zuerst alle nicht systemkritischen Betriebe dichtmachen? Und wie lange können Krankenhäuser von (Nicht-)Entscheidungen der Politik an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gedrückt werden, bevor auch dieser Zustand zu viele andere Nicht-Coronapatienten krank macht (und im schlimmsten Fall mehr als das).



Kurzum, der anti-maximalinvasive Kurs der FDP ist verdienstvoll. Bis hierhin. Möge er nicht noch zum Verhängnis werden.



Mehr zum Thema: Der FDP-Parteivize stemmt sich im Bundestag gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Sein Einspruch ist wichtig.