„Die Lage ist bitterernst“ Heute wird der nächste Lockdown beschlossen: Das steht im Entwurfspapier

Bereits vor den Beratungen hatten neben der Bundeskanzlerin auch etliche Ministerpräsidenten sehr rasche Maßnahmen noch vor Weihnachten gefordert. Dazu gehörten Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet sowie sein bayerischer Kollege Markus Söder. Baden-Württemberg hatte bereits Samstag Ausgangsbeschränkungen erlassen, Sachsen schließt Geschäfte wegen der hohen Infektionszahlen bereits ab Montag. Auch Ärzte-Vertreter dringen auf schnelle harte Maßnahmen, weil die Zahl der Intensivpatienten in den Krankenhäusern immer mehr zunimmt und deshalb in wenigen Wochen ein Notstand bei der Versorgung von Patienten erwartet wird, wenn die Infektionszahlen so hoch bleiben. Merkel und die Ministerpräsidenten sollen sich laut dem Papier am 5. Januar erneut treffen, um über die Maßnahmen nach dem 11. Januar zu beraten.

Die Corona-Zahlen in Deutschland bleiben hoch. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 321 Todesfälle und 20.200 neue Infektionen übermittelt, wie aus Daten vom Sonntagmorgen hervorgeht. Der Höchststand war am Freitag mit 598 Toten und 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden. An Sonntagen sind die erfassten Zahlen meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag waren 17.767 Neuinfektionen gemeldet worden. Angesichts dieser Zahlen waren die Rufe nach einem schnellen Lockdown in den vergangenen Tagen deutlich lauter geworden. „Wir müssen in den nächsten Tagen sehr weitreichende, sehr einschneidende Maßnahmen treffen“, kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Samstag bei einer Online-Veranstaltung der SPD an. Das Virus breite sich wieder stärker aus. Deswegen müssten weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Bürger ergriffen werden. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnte vor einem Kontrollverlust und drängte am Wochenende zu schnellem Handeln noch vor Weihnachten. „Das Infektionsgeschehen hat sich in den letzten drei Tagen dramatisch beschleunigt. Wir sind wieder in einer Phase exponentiellen Wachstums und sehen, dass die ersten Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Man könne auf gar keinen Fall bis nach Weihnachten warten, ehe man reagiere. „Wir müssen jetzt klären, wie es weitergeht. Sonst gerät der Pandemie-Verlauf vollständig außer Kontrolle“, sagte Altmaier.