Die „taz” hatte über ein Treffen des geschäftsführenden Parteivorstands mit Wagenknecht am 25. Mai berichtet. Daran nahmen demnach auch Bartsch und die Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali teil. Die Parteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan sollen Wagenknecht aufgefordert haben, bis zu diesem Freitag zu erklären, ob sie in der Linkspartei bleiben oder gehen will, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Parteikreise. Auf einer Vorstandssitzung am 10. Juni soll demnach dann über ihre Antwort oder Nichtantwort beraten werden. Bartsch bestätigte das Treffen, „aber von Ultimaten kann keine Rede sein”, fügte er hinzu.