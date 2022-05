Die Linke Expertengruppe soll Sexismus-Vorwürfe in der Linkspartei aufarbeiten

Die Linkspartei arbeitet nach Angaben ihrer Vorsitzenden Janine Wissler intensiv an der Aufarbeitung der Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen in den eigenen Reihen. In dieser Woche werde die vom Parteivorstand versprochene externe Expertengruppe zur Aufarbeitung der Vorfälle ihre Arbeit aufnehmen, sagte Wissler am Montag in Berlin.