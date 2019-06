Die Linke: Wagenknecht und Bartsch wollen Linksfraktion bis Herbst weiterführen

BerlinSahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sollen nun doch noch bis Herbst gemeinsam an der Spitze der Linksfraktion im Bundestag bleiben. Wagenknecht hat sich dazu auf Bitten ihres Co-Vorsitzenden bereiterklärt, wie sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Fraktionsvorstand stellte sich nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag hinter den Plan. Am Dienstag will sich die Fraktion damit befassen.