Die ökologische Ursünde der Union Wie die CDU die Grünen groß macht(e)

Was Not täte, wäre eine im besten Sinne konservative, also bewahrende, an einem Ausgleich von Ökologie und Ökonomie orientierte Politik. Mit Ludwig Erhard und Herbert Gruhl hatte die CDU zwei Politiker in ihren Reihen, die beides im Sinn hatten und an die es wieder anzuknüpfen gälte. Aber die Christdemokraten scheinen sich lieber an den Zukunftsträumen der Grünen orientieren zu wollen als an ihren eigenen Wurzeln.