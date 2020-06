„Die SPD von heute will eben grün sein“ CDU-Arbeitnehmerflügel hält SPD-Nein zur Kaufprämie für einen „großen Fehler“

Im 130 Milliarden Euro umfassenden Konjunkturprogramm der Bundesregierung war eine Abwrackprämie für Verbrenner vor allem am Widerstand der Sozialdemokraten gescheitert. Die Partei erntet seitdem harte Kritik von den Gewerkschaften, insbesondere von der IG Metall. „Die SPD von heute will eben grün sein statt rot, arbeitet eher am ökologischen denn am ökonomischen Profil“, sagte Bäumler der WirtschaftsWoche.