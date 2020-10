Die Test-Frage Warum ein tschechischer Unternehmer gerade nicht nach Deutschland will

Wer wiederum wie Trefil als Geschäftsreisender von Tschechien nach Deutschland will, muss sich testen lassen und sich bis zum Ergebnis in häusliche Quarantäne begeben. Maßnahmen, die Trefil für „nicht gerechtfertigt“ hält. Sie bremsen ihn, sein Geschäft, die gesamte Wirtschaft, ist Trefil überzeugt: „Nach dem Frühling brauchen wir das kein zweites Mal.“



1100 Angestellte hat Trefil noch vor einem Jahr in seinem Werk in Ostrava beschäftigt, heute sind es 370. Das liegt nicht allein am Virus, sondern auch an Umstellung auf alternative Antriebe in der Automobilindustrie, aber: „Corona wirkt wie ein Katalysator“, sagt Trefil, der fließend deutsch spricht.